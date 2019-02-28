Boeing представил беспилотный истребитель

Модель системы была представлена на австралийском международном авиашоу министром обороны Австралии Кристофером Пайном.

«Система объединения воздушных сил Boeing обеспечит значительное преимущество для пилотируемых и беспилотных миссий союзных войск», — говорит Кристина Робертсон, вице-президент и генеральный менеджер Boeing Automotive Systems. «Благодаря своей способности быстро перенастраиваться и выполнять различные типы миссий в тандеме с другими самолетами, наша новейшая система будет действенным фактором, увеличивающим силу и защищенность авиации».

Беспилотник имеет длину 11,7 метра. Дальность полета составляет 3700 км, правда, из сообщения неясно, идет ли речь о перегоночной дальности, радиусе действия с боевой нагрузкой или чем-то еще. Управление будет осуществляться бортовым ИИ, способным как сопровождать и поддерживать ведущую машину, так и осуществлять самостоятельные миссии. Аппарат будет нести комплект аппаратуры, предназначенной для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара.

Не ясно, будут ли эти машины нести оружие и участвовать в бою, но если это так (а 4?6 ведомых самолетов ни для чего другого понадобиться не могут), то австралийская разработка обещает стать принципиальным шагом вперед: дронов, рассчитанных на воздушный бой и/или подавление ПВО противника, никто раньше не делал.

Беспилотник полностью разработан в Австралии, где у «Боинга» расположено самое крупное иностранное подразделение. Предполагается, что он будет производиться в основном на экспорт и в основном — тоже в Австралии. Впрочем, менеджеры «Боинга» не исключают перенос части производства на территорию крупных заказчиков. Австралийские инвестиции в проект составили 40 миллионов австралийских долларов.

Первый полет новинки запланирован на 2020 год.



