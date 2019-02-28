Boeing представил беспилотный истребитель

Boeing представил беспилотный истребитель

Модель системы была представлена на австралийском международном авиашоу министром обороны Австралии Кристофером Пайном.

«Система объединения воздушных сил Boeing обеспечит значительное преимущество для пилотируемых и беспилотных миссий союзных войск», — говорит Кристина Робертсон, вице-президент и генеральный менеджер Boeing Automotive Systems. «Благодаря своей способности быстро перенастраиваться и выполнять различные типы миссий в тандеме с другими самолетами, наша новейшая система будет действенным фактором, увеличивающим силу и защищенность авиации».

Беспилотник имеет длину 11,7 метра. Дальность полета составляет 3700 км, правда, из сообщения неясно, идет ли речь о перегоночной дальности, радиусе действия с боевой нагрузкой или чем-то еще. Управление будет осуществляться бортовым ИИ, способным как сопровождать и поддерживать ведущую машину, так и осуществлять самостоятельные миссии. Аппарат будет нести комплект аппаратуры, предназначенной для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара.

Не ясно, будут ли эти машины нести оружие и участвовать в бою, но если это так (а 4?6 ведомых самолетов ни для чего другого понадобиться не могут), то австралийская разработка обещает стать принципиальным шагом вперед: дронов, рассчитанных на воздушный бой и/или подавление ПВО противника, никто раньше не делал.

Беспилотник полностью разработан в Австралии, где у «Боинга» расположено самое крупное иностранное подразделение. Предполагается, что он будет производиться в основном на экспорт и в основном — тоже в Австралии. Впрочем, менеджеры «Боинга» не исключают перенос части производства на территорию крупных заказчиков. Австралийские инвестиции в проект составили 40 миллионов австралийских долларов.

Первый полет новинки запланирован на 2020 год.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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