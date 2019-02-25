Электрокроссовер Mitsubishi: новый тизер.

На открывающемся 5 марта Женевском автосалоне компания Mitsubishi презентует концепт Engelberg Tourer. Видимо, в знак уважения к месту премьеры японцы придумали название в честь города Энгельберг в швейцарских Альпах.

Судя по крайне скудному описанию из пресс-релиза, нас ждет чистый электромобиль. Других данных о силовой установке компания не приводит. Первый тизер свидетельствует: видом спереди Engelberg Tourer очень напоминает концепт двухлетней давности GT-PHEV. Тот был гибридным купе-кроссовером.

Электрокроссовер Mitsubishi: новый тизер.

На втором изображении (фото в заголовке) новинка изображена в профиль. Он у кроссовера привычных пропорций. Полагаем, он окажется классическим пятидверным универсалом. А раз так, его можно расценивать как намек на облик следующего поколения «Аутлендера». Эта модель обеспечивает марке в РоSSии большую долю продаж, а потому особенно нам интересна.

До конца 2020 года Mitsubishi собирается показать еще четыре абсолютно новые модели. В их числе – в очередной раз обновившийся вседорожник ASX, который также отпразднует публичный дебют в Женеве.


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