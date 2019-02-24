Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление
На борту находилось 142 пассажира.
Самолет, следовавший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай экстренно сел, после того как неизвестные попытались получить контроль над воздушным судном, сообщает BBC.
Лайнер приземлился в городе Читтагонг (Бангладеш).
Местные СМИ уточняют, что на борту находилось 142 пассажира, рейс выполняла авиакомпания Biman Bangladesh Airlines.
По предварительной информации, все пассажиры благополучно покинули самолет. Отмечается, что лайнер окружен полицией, они ведут переговоры с захватчиком.
Напомним, в Южной Америке 11 самолетов совершили экстренную посадку из-за сообщений о взрывчатке.
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24.02.2019 14:49