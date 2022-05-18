Грузовой корабль проплыл под управлением искусственного интеллекта 800 километров

Грузовые перевозки с помощью автономных суден вскоре могут стать обыденностью, информирует ZN.ua.

Грузовой корабль проплыл под управлением искусственного интеллекта 800 километров
Грузовой корабль следовал под управлением искусственного интеллекта
© Interesting engineering

Японское судно Suzaka совершило рейс из Токийского залива в залив Исе, преодолев почти 800 километров. Это первый в мире рейс, навигация которого полностью совершалась искусственным интеллектом, сообщает Interesting engineering.

Издание подчеркивает, что это уже не первый корабль, который работает под управлением искусственного интеллекта. Так, ранее в этом году в Японии полностью автономно стал работать паром. Теперь же искусственный интеллект начал управлять коммерческим грузовым судном.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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