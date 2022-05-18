Грузовой корабль проплыл под управлением искусственного интеллекта 800 километров

Японское судно Suzaka совершило рейс из Токийского залива в залив Исе, преодолев почти 800 километров. Это первый в мире рейс, навигация которого полностью совершалась искусственным интеллектом, сообщает Interesting engineering.

Издание подчеркивает, что это уже не первый корабль, который работает под управлением искусственного интеллекта. Так, ранее в этом году в Японии полностью автономно стал работать паром. Теперь же искусственный интеллект начал управлять коммерческим грузовым судном.