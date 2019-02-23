Virgin Galactic впервые запустила космоплан с пассажиром на борту

Американская компания Virgin Galactic впервые запустила в околокосмический полет на высоту 89,9 километра космоплан VSS Unity с пассажиром на борту, сообщается на сайте Virgin Galactic.

На борту космолета находились два пилота - Дэйв Макай и Майкл Масуччи - и специалист Virgin Galactic по работе с космическими туристами Бет Мозес, которая и стала пассажиром корабля. Она стала 571 человеком, который полетел в космос, и первой женщиной, совершившей полет на коммерческом корабле.

Как отмечает N+1, полет нельзя считать космическим, потому что высота 89,9 километра ниже линии Кармана (условная граница космоса на высоте около 100 километров). Другого мнения придерживается руководство компании, которое считает за линию начала космоса границу в 80 километров от поверхности Земли - точно такого же мнения придерживается и ВВС США .

Корабль компании Virgin Galactic VSS Unity предназначен для коротких туристических полетов в космос без выхода на земную орбиту. Тестовые полеты VSS Unity проходят с декабря 2016 года, а первый полет с включенным двигателем совершил только в прошлом году.