На трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человека

Все жертвы аварии ехали в Daewoo.

Фото: rv.npu.gov.ua

На трассе Киев - Чоп в районе села Грушвица Ровенского района утром 22 февраля произошла крупная авария, в которой погибли три человека.

Пресс-служба полиции сообщила, что автомобиль Porsche Cayenne, который ехал в сторону Львова, занесло на скользком участке дороги, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в ехавший там Daewoo Sens.

Водитель Daewoo и двое его пассажиров погибли. Также госпитализирована ехавшая в машине пятилетняя девочка.

Водитель и пассажир Porsche не пострадали.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, что ночью 22 февраля в Киеве на Крещатике перевернулась фура с кирпичами.


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