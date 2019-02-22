В последний день льготной растаможки "евроблях" таможни будут работать круглосуточно

Очередей и ажиотажа в пунктах оформления на данный момент нет.

В последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств - 22 февраля - все отделы таможенного оформления Государственной фискальной службы будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГФС на своей странице в Фейсбуке.

По данным службы, сейчас на пунктах пропуска нет ажиотажа и очередей, оформления ждут 225 транспортных средства.

С начала действия льготного периода для растаможки авто (25.11.2018) по состоянию на 20 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено 204,7 тыс транспортных средств, в госбюджет поступило почти 12,8 млрд грн.

Среди зарегистрированных автомобилей около 130тыс - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза, еще 112,5 тыс. - это автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 957 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

С 24 мая 2019 года владельцы авто с иностранной регистрацией, которые не осуществили своевременно их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.