?"Укравтодор" анонсировал строительство южного объезда Дубно на дороге Киев - Чоп

"Укравтодор" планирует в 2020 году начать строительство южного объезда города Дубно на дороге М-06 Киев-Чоп.

Об этом говорится на сайте "Укравтодора".

Новый участок будет начинаться в районе развязки с дорогой М-19 перед Дубно и заканчиваться в районе села Птича за городом. В отличие от существующего северного объезда это будет современная четырехполосная скоростная трасса.

В рамках строительства планируется построить 10,6 км дороги категории 1-Б от развязки до южного выезда с Дубно, расширить 4 км существующей дороги в южном направлении и построить еще 9,4 км дороги категории 1-Б до села Птича. В рамках строительства предполагается создать две двухуровневые развязки с путепроводами.

После окончания строительства экономия времени в направлении Киев-Львов составит 10-15 минут, а в направлении Тернополя - до 20 минут.

Дорога позволит вывести весь транзитный автотранспорт, следующий по дорогам М-06 Киев-Львов-Чоп и М-19 Доманово-Тернополь-Черновцы, за пределы города и пригородной зоны. Поэтому она будет иметь важное значение в контексте повышения дорожной безопасности и улучшения экологической ситуации.

Напомним, что в 2019 году должно начаться строительство третьей бетонной дороги в Украине.