Словакия запустит поезд из Кошице в Мукачево

Тестовый рейс состоится 2 апреля, а регулярные поездки начнутся в июне.

?Словакия запустит поезд из Кошице в Мукачево
Фото: Александр Рудоманов

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск поезда из Кошице в Мукачево.

Тестовый рейс состоится уже 2 апреля, а регулярные поездки начнутся в июне.

"Поезда будут формирования наших коллег из Словакии, время в пути - около 4:00", - написал Кравцов в фейсбуке.

Напомним, что с 9 декабря 2018 года из Мукачево ходит поезд "Латорица" в Будапешт. Ради него на вокзале в Мукачево построили отдельную платформу под европейскую колею.


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