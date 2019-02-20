Словакия запустит поезд из Кошице в Мукачево
Тестовый рейс состоится 2 апреля, а регулярные поездки начнутся в июне.
Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск поезда из Кошице в Мукачево.
Тестовый рейс состоится уже 2 апреля, а регулярные поездки начнутся в июне.
"Поезда будут формирования наших коллег из Словакии, время в пути - около 4:00", - написал Кравцов в фейсбуке.
Напомним, что с 9 декабря 2018 года из Мукачево ходит поезд "Латорица" в Будапешт. Ради него на вокзале в Мукачево построили отдельную платформу под европейскую колею.
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