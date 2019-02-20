?Словакия запустит поезд из Кошице в Мукачево

Тестовый рейс состоится 2 апреля, а регулярные поездки начнутся в июне.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск поезда из Кошице в Мукачево.

Тестовый рейс состоится уже 2 апреля, а регулярные поездки начнутся в июне.

"Поезда будут формирования наших коллег из Словакии, время в пути - около 4:00", - написал Кравцов в фейсбуке.

Напомним, что с 9 декабря 2018 года из Мукачево ходит поезд "Латорица" в Будапешт. Ради него на вокзале в Мукачево построили отдельную платформу под европейскую колею.