Зайцева в суде признала свою вину и заявила о раскаянии

Подсудимая также пообещала никогда не садиться за руль.

Зайцева в суде признала свою вину и заявила о раскаянии
Елена Зайцева на одном из первых заседаний по делу о смертельном ДТП
Фото: стопкадр трансляции

Обвиняемая в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева во время выступления в судебных дебатах заявила, что признает свою вину и раскаивается. Об этом сообщает "Харьков Тудей".

Зайцева воспользовалась своим правом выступления в судебных прениях. Обвиняемая заявила, "чувствует свою вину" и готова нести наказание, которое ей назначит суд. Кроме того, по ее словам, она никогда не сядет за руль.

Адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко попросил суд решить, кто первым нарушил правила дорожного движения и разграничить те нарушения, которые привели к трагическим последствиям. По версии защиты Зайцевой, Дронов имел возможность избежать столкновения, если бы он затормозил. Он не сделал этого, поскольку не следил за дорожной обстановкой справа в тот момент.

"Зайцева не имела возможности остановить автомобиль и у нее не было обязанности экстренного торможения", — заявил Мельниченко. В конце адвокат попросил судью вынести справедливый приговор. Аналогичную позицию касательно вины Дронова высказали ещё двое адвокатов Зайцевой.

Ранее суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим. В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.

Защита Дронова попросила суд признать подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.


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