Citroen показал электромобиль без ключей

А значит это, что французы тоже смотрят в сторону отказа от личных автомобилей: Ami One предназначен для аренды. При помощи мобильного приложения любой желающий сможет пользоваться машинкой как в формате каршеринга, так и лизинга — срок аренды можно выбрать от пяти минут до пяти лет. Даже привычного ключа у него нет: двери Ami One открываются со смартфона. Для этого нужно отсканировать QR-код на двери, а при долгосрочном лизинге можно даже выбрать место, куда доставят автомобиль.

Длина концепта составляет 2,5 метра, ширина и высота — по 1,5 метра. Ami One весит всего 425 килограммов и предлагает два места в салоне. Интерьер аскетичен: два простых сиденья, пара багажных отсеков и пятидюймовый экран с проектором вместо панели приборов. Силовая установка — электрическая, но ни мощность мотора, ни ёмкость батареи не сообщаются. Объявлен лишь запас хода на одной зарядке: 100 километров. Зарядка от фирменного терминала займёт всего два часа.

Максимальная скорость составляет 45 км/ч, и неспроста. Благодаря этому Ami One можно сертифицировать как мототранспортное средство, которым можно управлять с 16 лет (во Франции — вообще с 14). Электромобиль получил систему звуковой идентификации согласно европейским нормам, введённым с 1 января 2019 года. По соображениям безопасности электромобили при движении с малой скоростью должны издавать искусственный звук, предупреждая пешеходов о своем приближении.



