Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей

Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей

Компании Nissan Energy и OPUS Campers представили любопытную новинку — концептуальный автомобиль-кемпер Nissan x OPUS.

Главная идея Nissan x OPUS заключается в том, чтобы обеспечить путешественников электроэнергией вдали от цивилизации. Для этого предлагается использовать отработанные аккумуляторные батареи электромобилей.

В конструкцию концепт-кара Nissan x OPUS входит недавно представленное устройство Nissan Energy ROAM. Это портативный, универсальный и водонепроницаемый блок питания, работающий на батареях от электрокаров Nissan.

Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей

Ёмкость ROAM составляет 700 Вт·ч, а выходная мощность — 1 кВт. Блок питания, установленный в специальном отделении в передней части OPUS, снабжает энергией обе цепи автомобиля: с напряжением 230 В и 12 В (путём зарядки отдельной бортовой батареи на 12 В).

Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей

Утверждается, что ROAM может обеспечивать туристов электроэнергией в течение примерно семи дней. «Уникальная особенность Nissan Energy ROAM заключается в том, что его можно извлечь из кемпера и подзарядить в лагере, — например, подключив к стандартной бытовой 230-вольтовой розетке или вспомогательной солнечной батарее», — отмечает автопроизводитель.

Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей

Внутри Nissan x OPUS находится кухонная утварь, обеденная зона с сиденьями и спальные места. Всего в кемпере могут поместиться до шести человек. К их услугам — портативная микроволновая печь, газовая плитка с двумя горелками и холодильник.

Предусмотрены современные средства связи — мобильная точка доступа Wi-Fi 4G на 10 устройств. Кроме того, есть цифровой проектор с выдвижным экраном.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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