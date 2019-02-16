В новый Mercedes S-Class установят гигантский дисплей.

Флагман мерседесовской линейки перенес плановый рестайлинг весной 2017 года. Это означает, что не позже 2020-го на рынок выйдет следующее поколение S-класса. На этой неделе в сети появились его первые шпионские снимки.

Автопапарацци сумели заглянуть в салон предсерийной машины. Внимание в нем сразу привлекает поистине огромный по автомобильным меркам дисплей. Его диагональ, по прикидкам, даже больше, чем у сегодняшнего лидера – «Фольксвагена Туарег» с его 15 дюймами. Под экраном сохранился ряд физических клавиш для управления основными функциями.

В новый Mercedes S-Class установят гигантский дисплей.

Все версии Mercedes S-Class следующего поколения будут микро- или полноценными гибридами. Подзаряжаемая версия сможет проезжать на электричестве до 100 километров. Основными моторами станут «турбошестерки» (будет ли дизель – неизвестно). Не исключено появление под капотом четырех цилиндров, а вот будущее агрегата V12 туманно в свете новых требований экологов.

«Эска» получит автопилот третьего уровня автономности. Это означает, что в некоторых стандартных ситуациях при идеальных дорожных условиях машина сможет сама принимать решения об определенных действиях. Например, об обгоне или опережении.


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