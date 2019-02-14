Skoda анонсировала новый концепт-кар.
К Женевскому моторшоу, которое откроет свои двери для прессы 5 марта, у «Шкоды» уже есть две серийные премьеры. Хэтчбек Scala рассекретили в декабре, но широкой публике на выставках еще не показывали, а кроссовер Kamiq чехи приоткрывают по частям, тизерами. Но этим бренд не ограничится!
Как стало известно на этой неделе, еще одним женевским дебютантом станет концепт-кар Vision iV. Его скетчами Skoda поделилась в сети. Это купе-кроссовер с электрической силовой установкой, построенный на будущей «всефольксвагеновской» платформе MEB для электромобилей. Подробности о технике машины не приводятся.
Вероятно, Skoda Vision iV служит развитием идей, презентованных в 2017 году на примере прототипа Vision Е. Ту машину показали на выставке в Шанхае и не скрывали, что она адресована рынку Поднебесной. В Женеве представят ее европейский вариант. Дизайнер Оливер Стефани обращает внимание на новые стилистические элементы, которые в будущем обретут серийные электрические «Шкоды». Это, в частности, сплошная светящаяся полоса на передней части кузова, соединяющая фары.
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Транспорт
14.02.2019 19:23