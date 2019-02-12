Дронов отказался от участия в дебатах в деле о смертельном ДТП в Харькове

19 февраля в судебных прениях выступит защита Зайцевой и сама обвиняемая.

Дронов отказался от участия в дебатах в деле о смертельном ДТП в Харькове
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: YouTube

Геннадий Дронов, который является одним из участников ДТП в Харькове, в результате которого осенью 2017 года погибли шесть человек, отказался участвовать в дебатах в Киевском районном суде города.

Он мотивировал это нежеланием повторяться в последнем слове, передает Радио Свобода.

На судебных прениях 12 февраля выступали адвокаты Дронова, которые заявили, что считают вину подзащитного не доказанной.

Адвокат Сергей Перепелица отметил, что требование стороны обвинения признать виновными обоих участников ДТП и назначить им по 10 лет лишения свободы, не является обоснованным.

Адвокат напомнил, что защита Дронова неоднократно высказывала недоверие харьковским экспертам, на выводах которых основывалось обвинение. Кроме того, Перепелица неоднократно подчеркивал, что его подзащитный не имел умысла на грубое нарушение правил дорожного движения, в отличие от другой участницы ДТП Елены Зайцевой, которая ехала со значительным превышением допустимой скорости.

"Есть большая разница в том, как двигались автомобили, когда и как кто начал нарушать правила дорожного движения и именно умысел в нарушении этих правил. При таких обстоятельствах водителю автомобиля Touareg Дронову не может быть поставлено в вину то, что он не смог избежать столкновения с автомобилем Lexus под управлением Зайцевой ... Обвинение, выдвинутое Дронову, является спорным, необоснованным и не соответствует действительным обстоятельствам уголовного преступления, а потому не может быть признанным судом доказанным. Это является основанием для вынесения оправдательного приговора", - подытожил Перепелица.

После этого в дебатах объявили перерыв до 19 февраля. Ожидается, что в этот день выступит защита Зайцевой и сама обвиняемая.

Судебные прения начались 6 февраля. В тот день в суде выступали представители прокуратуры, которые попросили суд о 10 годах заключения для обвиняемых.

Кроме того, суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обоим обвиняемым до 4 апреля.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.


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