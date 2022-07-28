В Україні впали ціни на вживані авто: як змінилася вартість популярних моделей

Із початком війни в Україні ціни на вживані авто суттєво знизилися, а після скасування "нульового" розмитнення поступово почали зростати майже до довоєнних, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку, на основі даних порталу Automoto.ua.

Зазначається, що станом на 21 лютого 2022 року середня ціна вживаного авто становила близько $7 тисяч, а вже через тиждень після повномасштабного російського вторгнення стрімко впала до $6300. На початку березня ціна знизилася ще на $600, а під кінець місяця дещо стабілізувалася – до $6000.

Після ухвалення "нульового" розмитнення ціни на вживані авто різко знизилися до $5 550, найнижчим зафіксованим показником було $5 100. До середини червня крива середньої ціни, з невеликими стрибками, трималася на рівні $5800. А в останній тиждень червня вживане легкове авто в Україні коштувало в середньому вже $6500.

Варто зазначити, що перелік найпопулярніших моделей протягом останніх пів року майже не змінився. Проте з лютого по червень змінювалися їх середні ціни.

Так, Volkswagen Passat у квітні подешевшав на 16,4%, а в червні ще на 1%. Зі збільшенням кількості цих авто на ринку, зросла конкуренція.

Skoda Octavia у квітні подешевшала на 14%, а от у червні мінімально подорожчала — на 0,8%.

Volkswagen Golf у квітні подешевшав на 13%, натомість в червні його середня ціна стала вищою на 4,8%.

Renault Megane, який у квітні подешевшав на майже 20%, у червні подорожчав на 1,4%.


Марія Швець, Апостроф





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