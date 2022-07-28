В Україні впали ціни на вживані авто: як змінилася вартість популярних моделей

Із початком війни в Україні ціни на вживані авто суттєво знизилися, а після скасування "нульового" розмитнення поступово почали зростати майже до довоєнних, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку, на основі даних порталу Automoto.ua.

Зазначається, що станом на 21 лютого 2022 року середня ціна вживаного авто становила близько $7 тисяч, а вже через тиждень після повномасштабного російського вторгнення стрімко впала до $6300. На початку березня ціна знизилася ще на $600, а під кінець місяця дещо стабілізувалася – до $6000.

Після ухвалення "нульового" розмитнення ціни на вживані авто різко знизилися до $5 550, найнижчим зафіксованим показником було $5 100. До середини червня крива середньої ціни, з невеликими стрибками, трималася на рівні $5800. А в останній тиждень червня вживане легкове авто в Україні коштувало в середньому вже $6500.

Варто зазначити, що перелік найпопулярніших моделей протягом останніх пів року майже не змінився. Проте з лютого по червень змінювалися їх середні ціни.

Так, Volkswagen Passat у квітні подешевшав на 16,4%, а в червні ще на 1%. Зі збільшенням кількості цих авто на ринку, зросла конкуренція.

Skoda Octavia у квітні подешевшала на 14%, а от у червні мінімально подорожчала — на 0,8%.

Volkswagen Golf у квітні подешевшав на 13%, натомість в червні його середня ціна стала вищою на 4,8%.

Renault Megane, який у квітні подешевшав на майже 20%, у червні подорожчав на 1,4%.