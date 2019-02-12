Mitsubishi обновила младший кроссовер ASX

ASX довольно заметно преобразится внешне и станет похожим на старших братьев по модельному ряду. Кроссовер теперь щеголяет абсолютно новой передней частью в новом фирменном стиле Dynamic Shield с узкими фарами и широко расставленными светодиодными противотуманками и указателями поворота. Появились новые защиты днища спереди и сзади, но в целом на корме изменений меньше: новые фонари с диодной начинкой (кроме «поворотников») и бампер.

Также доступны новые цвета кузова: ярко-красный Red Diamond, апельсиново-оранжевый Sunshine Orange и благородный коричневый Oak Brown. Внутри тоже есть кое-что новенькое: диагональ центрального дисплея выросла с семи до восьми дюймов, а мультимедийная система позволяет смотреть видео с USB-накопителей. Аудиосистема совместима со смартфоном, а в топовых версиях появилась навигация Tom Tom 5.

Обещают и фирменное приложение для смартфонов, которое будет собирать воедино всю информацию о транспортном средстве. ASX получит двухлитровый бензиновый мотор с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором INVECS3-III с имитацией шести передач в спортивном режиме. Привод — передний или полный. За пассивную безопасность отвечает система смягчения последствий лобового столкновения FCM.



