Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени

Президент принял участие в открытии объездной вокруг Рени.

Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени
Фото: new.od.ukravtodor.gov.ua

В Одесской области открыли новую 6-километровую объездную дорогу вокруг города Рени. Президент Петр Порошенко объявил, что на этом основные работы по ремонту 300-километровой дороги Одесса - Рени завершены.

"Сегодня мы в целом завершаем очень важный проект строительства дороги М-15 Одесса-Рени и объездной дороги вокруг Рени. Это транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени, границу, а дальше можно двигаться в Молдову, Румынию и Болгарию. К апрелю 2019 года осталось завершить некоторые работы по завершению проекта, но уже сейчас мы можем сказать: из Рени в Одессу ведет новая, хорошо отремонтированная дорога", - говорится в твиттере президента.

Ми знаємо, як модернізувати країну!

Це безпрецедентний термін, коли за два роки відремонтована дорога такої довжини як Одеса-Рені. Це транспортний коридор, який об’єднує Одесу, Рені, кордон, а далі можна рухатися до Молдови, Румунії і Болгарії.

#РемонтДоріг pic.twitter.com/dTwUd9eCcv

— Петро Порошенко (@poroshenko) February 12, 2019

"Объездную дорогу вокруг Рени ждали 10 лет, а дорога Одесса - Рени, построенная в 50-ых годах, почти на всем участке всей дороги вообще не ремонтировалась. Для Бессарабии, для юга Одесской области это был вопрос жизни и смерти. Основные работы были проведены в 2017 и 2018 годах, и это беспрецедентный срок, когда за два года отремонтировали и модернизировали дорогу такой длины", - цитирует Порошенко, который принял участие в церемонии открытия объездной дороги Рени, пресс-служба Мининфраструктуры.

Строительство объездной дороги вокруг Рени было необходимо для снижения транспортной нагрузки тяжеловесных транспортных средств, движение которых по городу приводило к разрушению улиц и увеличению аварийных ситуаций. Дорога расположена в пределах Причерноморской низменности на левом берегу реки Дунай.


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