В Виннице ввели sms-оплату за проезд в общественном транспорте

Для покупки билета нужно отправить сообщение с кодом маршрута.

Фото: vn.20minut.ua

В винницком муниципальном транспорте появилась возможность оплатить за проезд при помощи sms.

Как сообщает местное издание "20 минут", воспользоваться услугой могут только абоненты "Киевстара". Мобильный оператор не взимает комиссию. Единственное условие - наличие достаточного количества на мобильном счету.

Чтобы заплатить за проезд, необходимо отправить sms на специальный номер 877 с кодом транспорта и номером маршрута (например, SAC4 для трамвая №4). В ответ приходит сообщение с кодом проверки, типом транспорта, маршрутом, стоимостью билета (4 гривны) и сроком его действия (1 час).

В первый день услуга работала с перебоями.

Фото: vn.20minut.ua

В октябре 2018 года такую же систему ввели в Ивано-Франковске. Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "иевстар" Евгений Кражан в комментарии LIGA.net рассказал, что пока ее популярность не очень высока, но уже выше, чем оплата с помощью QR-кодов. "С октября в Ивано-Франковске сервисом воспользовались несколько тысяч человек", - сказал он.