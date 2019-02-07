В киевском метро появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поездов

За соответствующее решение проголосовали 73 из 84 депутатов.

В киевском метро появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поездов
Фото: metro.kiev.ua

Киевский городской совет поручил КП "Киевский метрополитен" до конца 2019 разместить на станциях метро табло обратного отсчета до прибытия поезда.

За соответствующее решение проголосовали 73 из 84 депутатов, сообщает пресс-служба КГГА.

"Цель решения - установка на станциях столичной подземки табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Так граждане смогут видеть точное время ожидания. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен", - говорится в сообщении.

В 2015 году на сайте Киеврады зарегистрировали петицию с предложением установить в метрополитене табло со временем отсчета до прибытия поезда, однако она была отклонена из-за отсутствия средств.

Стоимость проекта определят после того, как будет разработана сметно-проектная документация.

Напомним, в январе в киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты.


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