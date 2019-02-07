Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области

В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован.

На железнодорожном переезде в Ивано-Франковской области поезд "Ворохта-Киев" въехал в грузовик. В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"7 февраля в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта-Киев, спровоцировав столкновения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Лишь чудо уберегло пассажиров поезда, локомотивную бригаду и горе-водителя грузовика от фатальных последствий. Этот случай не первый раз демонстрирует преступное пренебрежение водителями правилами движения и их безответственное отношение к своей жизни и окружающих. Данное вопиющее ДТП должно стать последним предупреждением всем тем, кто подвергает опасности пассажиров и железнодорожников", - отметил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.


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