Mercedes обновил минивэн V-Class.
Концерн Daimler провел плановый рестайлинг самого вместительного легкового «Мерседеса». V-Class мало изменился внешне. Такое ощущение, что оптику даже не стали трогать, а дизайнерам позволили перерисовать только бамперы и решетку радиатора. Впрочем, толику свежести в облик добавляют несколько новых цветов в палитре и иные орнаменты колес, которые могут иметь диаметр от 17 до 19 дюймов.
В салоне ретушь коснулась комбинации приборов и дефлекторов вентиляции. На выбор заказчика предложены шесть вариантов ткани и кожи, а также декор под рояльный лак, дерево, алюминий и даже углеволокно, которое в интерьере семейного вэна видеть странно.
Привод по-прежнему может быть задним или полным, а вот за передачу тяги на колеса отныне отвечает 9-ступенчатая коробка. В прежнем автомате было на две передачи меньше. Двигатели – дизельные «четверки» 2.0 мощностью 190 или 239 л.с. в зависимости от исполнения. Вторая обеспечивает машине разгон до сотни за 7,9 секунды.
В набор электронных ассистентов вошли система Crosswind Assist, помогающая автомобилю сохранить траекторию при сильном боковом ветре путем выборочного подтормаживания колес, функция автоматического экстренного торможения, умеющая распознавать пешеходов и неподвижные объекты, а также поумневшая система автоматического управления дальним светом.
За косметическими изменениями внешности и интерьера скрываются новые узлы и электронные системы.
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.
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04.02.2019 13:07