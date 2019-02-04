Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей

ГПСУ хочет "мощные и мобильные группировки" в Азовском и Черном море.

Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Катер ГПСУ
Фото: Военное обозрение

Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей для Государственной пограничной службы.

Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал в интервью "5 каналу".

"Мы прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море. Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля "Донбасс", но это только начало", - заявил он.

Цигикал сказал, что Госпогранслужба хочет создать в Азовском и Черном морях "мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров", которые могли бы как выполнять правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам.

"Стараемся изыскивать возможности для реализации этих амбициозных задач. При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную его защиту", - рассказал он.

Глава ГПСУ также рассказал, что на побережье Азовского моря уже построены пять башен для контроля за надводной обстановкой. В течение года их должны оснастить средствами визуального и радиотехнического контроля.

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для органов внутренних дел.

Кроме того, МВД планирует купить 13 самолетов Ан-74, Ан-32П и Ан-178 украинского производства.


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