Норвегия закрывает границы и порты для роSSийских грузовиков и кораблей

Правительство Норвегии приняло решение присоединиться к санкциям Европейского Союза и закрыть границы и порты страны для роSSийских грузовиков и кораблей. Об этом сообщает NRK .

В частности, через Стурскуг, единственный пункт пропуска между Норвегией и РФ , запретят перевозить все товары, внесенные в санкционный список Евросоюза уже сегодня. Порты перестанут принимать роSSийские корабли с 7 мая.

"Мы вводим пятый пакет санкций ЕС в Норвегии. Это значит, что мы немедленно закроем Стурскуг для грузовых перевозок, что будет введен запрет на перевозку ряда химических веществ", — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Она добавила, что ограничения, однако, не будут распространяться на территорию архипелага Шпицберген, правовой статус которого регулирует договор 1920 года. В частности, он признает суверенитет Норвегии на островах, но дает всем государствам-участникам право беспрепятственной деятельности на них.

"Мы делаем одно исключение, и это для Шпицбергена, потому что именно там имеем Шпицбергенский трактат. К тем, кто его подписал, будут относиться одинаково", — подчеркнула Хюитфельдт.