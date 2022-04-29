Норвегия закрывает границы и порты для роSSийских грузовиков и кораблей

Однако с исключениями для определенных территорий страны и отдельных судов РФ, информирует ZN.ua.

Норвегия закрывает границы и порты для роSSийских грузовиков и кораблей

Правительство Норвегии приняло решение присоединиться к санкциям Европейского Союза и закрыть границы и порты страны для роSSийских грузовиков и кораблей. Об этом сообщает NRK.

В частности, через Стурскуг, единственный пункт пропуска между Норвегией и РФ, запретят перевозить все товары, внесенные в санкционный список Евросоюза уже сегодня. Порты перестанут принимать роSSийские корабли с 7 мая.

"Мы вводим пятый пакет санкций ЕС в Норвегии. Это значит, что мы немедленно закроем Стурскуг для грузовых перевозок, что будет введен запрет на перевозку ряда химических веществ", — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Она добавила, что ограничения, однако, не будут распространяться на территорию архипелага Шпицберген, правовой статус которого регулирует договор 1920 года. В частности, он признает суверенитет Норвегии на островах, но дает всем государствам-участникам право беспрепятственной деятельности на них.

"Мы делаем одно исключение, и это для Шпицбергена, потому что именно там имеем Шпицбергенский трактат. К тем, кто его подписал, будут относиться одинаково", — подчеркнула Хюитфельдт.

Также от санкций освободят все роSSийские рыбацкие суда. Отмечается, что таким образом каждые два из трех кораблей РФ смогут заходить в норвежские порты в обычном режиме.


Максим Царук, ZN.ua

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