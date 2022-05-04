Минтранс РФ предупредил об оттоке роSSийских пилотов за рубеж

Пилоты ищут работу за границей из-за угрозы безработицы в РоSSии, информирует ZN.ua.

Минтранс РФ предупредил об оттоке роSSийских пилотов за рубеж
© pixabay/free-photos

В Минтранс РФ предупредили о том, что это может привести к дефициту летного состава уже в ближайшем будущем. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что сейчас в простое находятся, по разным оценкам, 10-13% пилотов.

Уточняется, что Минтранс РФ ежемесячно получает около 70 обращений от иностранных авиационных регуляторов с просьбой подтвердить сертификат специалиста. Это свидетельствует, что пилоты ищут работу в зарубежных авиакомпаниях.

Однако в профсоюзах и отраслевых сообществах считают, что рабочий рынок ограничен только «дружественными» странами, прежде всего ЕАЭС и Турцией. По их мнению, более вероятный сценарий — безработица, которая грозит каждому второму пилоту к 2025 году в случае снижения пассажиропотока.


Середа Елена, ZN.ua

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