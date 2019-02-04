Пять человек погибли из-за падения самолета на жилой дом в Калифорнии

Два человека госпитализированы с ожогами.

Легкомоторный самолет Cessna 414A в воскресенье, 3 февраля, потерпел крушение над жилым домом в городе Йорба-Линда на юге Калифорнии, США. Пилот и четверо жителей дома погибли, пишет местное издание KTLA.

Фото: twitter.com/OCFA_PIO
Фото: twitter.com/OCFA_PIO

Два человека были госпитализированы с ожогами, незначительные травмы также получил один из пожарных.

По словам свидетелей, самолет загорелся и начал разваливаться еще в воздухе.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB

— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) February 3, 2019


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