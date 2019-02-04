Пять человек погибли из-за падения самолета на жилой дом в Калифорнии
Два человека госпитализированы с ожогами.
Легкомоторный самолет Cessna 414A в воскресенье, 3 февраля, потерпел крушение над жилым домом в городе Йорба-Линда на юге Калифорнии, США. Пилот и четверо жителей дома погибли, пишет местное издание KTLA.
Фото: twitter.com/OCFA_PIO
Фото: twitter.com/OCFA_PIO
Два человека были госпитализированы с ожогами, незначительные травмы также получил один из пожарных.
По словам свидетелей, самолет загорелся и начал разваливаться еще в воздухе.
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