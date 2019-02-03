Mercedes-Benz скромно обновил V-класс

Mercedes-Benz скромно обновил V-класс

Снаружи рестайлинговый V-класс можно узнать по новому переднему бамперу с воздухозаборником во всю ширину автомобиля, едва заметно подретушировали и решётку радиатора. Зато у минивэна наконец-то появился и опциональный AMG-пакет с более агрессивным бампером с большими воздухозаборниками и «бриллиантовой» решёткой радиатора с одной поперечной планкой. Внутри — «турбинные» дефлекторы, как на легковых моделях, и новые материалы отделки.

Mercedes-Benz скромно обновил V-класс

Мультимедийной системой нового поколения MBUX с голосовым управлением V-класс так и не наградили, центральный дисплей сенсорным тоже не стал. Зато немцы наградили минивэн новым двухлитровым турбодизельным двигателем OM 654, уже знакомым по другим «Мерседесам». Он легче предшественника, меньше вибрирует и на 13% экономичнее. В паре с ним работает девятиступенчатая коробка передач 9G-Tronic вместо семиступенчатой.

Mercedes-Benz скромно обновил V-класс

Обе представленные версии (V 250 d и V 300 d) в базовой комплектации предлагают задний привод, в качестве опции доступна полноприводная трансмиссия 4Matic. Младшая версия набирает 100 км/ч за 9,5 секунды, старшая — за 7,9. Максимальная скорость составляет 220 км/ч. 

Mercedes-Benz скромно обновил V-класс


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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