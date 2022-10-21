Mercedes-Benz EQG матиме “феноменальну продуктивність“

Електричний позашляховик Mercedes-Benz EQG, який зараз розробляє компанія Mercedes-Benz, отримає "феноменальну продуктивність" на дорозі та бездоріжжі. Про це у інтерв'ю розповів голова ради директорів Mercedes-Benz Group Ола Калленіус.

Mercedes-Benz EQG матиме “феноменальну продуктивність“

Ще кілька років тому стало відомо, що у знаменитого класичного позашляховика Mercedes-Benz G-Class з'явиться електрична версія. У 2021 році публіці показали концепт Mercedes EQG. Саме таким буде електричний Гелендваген.

Концепт EQG є рамним позашляховиком з незалежною передньою підвіскою та нерозрізним мостом ззаду, який оснащується 4 електромоторами. У нього буде додаткова батарея із кремнієвим анодом. На жаль, більше поки що про цей електричний позашляховик нічого не відомо.

Mercedes-Benz EQG матиме “феноменальну продуктивність“

Калленіус стверджує, що у Mercedes-Benz EQG буде "феноменальна продуктивність" на дорозі та бездоріжжі. Він також сказав, що цей позашляховик буде легким у керуванні.

Mercedes-Benz має нову платформу EVA2, на якій створюватимуть нові електромобілі. Проте, електричний G-Class збудують на спеціальній платформі.

Очікується, що компанія Mercedes-Benz почне випускати Mercedes-Benz EQG у 2024 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Mercedes-Benz EQG матиме “феноменальну продуктивність“

Нагадаємо, раніше Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes B-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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