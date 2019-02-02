BMW показала самую экономичную «семёрку»

BMW показала самую экономичную «семёрку»

Рестайлинговая гибридная «семёрка» выходит на рынок весной нынешнего года в трёх модификациях: 745e, удлинённой 745Le и полноприводной 745Le xDrive. Двухлитрового четырёхцилиндрового мотора ни в одной из них больше не будет: ему на смену пришла силовая установка от Х5 с рядной «шестёркой» и высоковольтной литий-ионной батареей с увеличенной ёмкостью. Суммарная мощность установки составляет 394 лошадиных силы.

BMW показала самую экономичную «семёрку»

Бензиновый двигатель развивает 286 лошадиных сил, электромотор — 113 л.с. и крутящий момент 265 Н·м. В результате 745e разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, длиннобазный 745Le — за 5,3. Полноприводный 745Le xDrive чуть быстрее — 5,1 секунды, а максимальная скорость у всех трёх моделей ограничена на 250 км/ч. Аккумуляторная батарея под задним диваном развивает 12 кВт?ч, а 46-литровый топливный бак переехал под багажник, слегка уменьшив его объём.

BMW показала самую экономичную «семёрку»

Обновлённая гибридная «семёрка» позволяет передвигаться на электротяге на скорости до 140 км/ч. BMW 745e может проехать в электрическом режиме до 58 километров, 745Le — до 55 км. Полноприводная 745Le xDrive способна преодолеть 54 километра, не включая бензиновый мотор. Немцы обещают средний расход топлива всего 2,3?2,1 литра для 745Le, 2,3?2,2 литра для 745Le, и 2,6?2,3 литра для 745Le xDrive.

BMW показала самую экономичную «семёрку»


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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