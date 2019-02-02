Водителя, совершившего смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве, арестовали на два месяца
Подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.
Подозреваемого в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве Алексея Сахарова взяли под стражу на два месяца без права на внесение залога. Соответствующее решение принято 2 февраля Шевченковским райсудом Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года. Подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.
"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - препятствовании работе журналистов", - отметила Максимец.
Водитель "Ауди" отказался добровольно предоставлять биологические образцы.
"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", - сообщила Максимец.
Напомним, вечером 31 января водитель "Ауди" протаранил пять автомобилей на площади Победы в Киеве. Погибла женщина - водитель одного из автомобилей. Еще двое людей получили травмы.
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Транспорт
02.02.2019 12:59