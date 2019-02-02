Водителя, совершившего смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве, арестовали на два месяца

Подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

Подозреваемого в совершении масштабного ДТП на площади Победы в Киеве Алексея Сахарова взяли под стражу на два месяца без права на внесение залога. Соответствующее решение принято 2 февраля Шевченковским райсудом Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года. Подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

Фото: Надія МаксимецьFacebook

"Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к админответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - препятствовании работе журналистов", - отметила Максимец.

Водитель "Ауди" отказался добровольно предоставлять биологические образцы.

"Учитывая это, а также риски возможного незаконного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просили суд удовлетворить ходатайство", - сообщила Максимец.

Напомним, вечером 31 января водитель "Ауди" протаранил пять автомобилей на площади Победы в Киеве. Погибла женщина - водитель одного из автомобилей. Еще двое людей получили травмы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутовУкраина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под ОдессойВ больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой
Boeing запустил в воздух такси с манекеном внутриBoeing запустил в воздух такси с манекеном внутри
Новый Defender предложат в двух вариантах колесной базы.Новый Defender предложат в двух вариантах колесной базы.
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)
ДТП с участием 5 автомобилей парализовало движение на бульваре Дружбы народов в Киеве
Полиция задержала водителя "Ауди", разбившего пять автомобилей на площади Победы в Киеве
На площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвыНа площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвы
Вечером в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогодыВечером в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогоды
В Киеве заметили пожилого "зацепера"
В Киеве глыба льда проломила крышу автомобиляВ Киеве глыба льда проломила крышу автомобиля
В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человекаВ Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека
В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"
Уникальная система Hyundai поможет водителям с нарушениями слухаУникальная система Hyundai поможет водителям с нарушениями слуха
Последние новости
Подгружаем последние новости