На одесской трассе в одном месте произошло шесть ДТП из-за ям на дороге

Дорожники винят погоду в образовании аварийной ямочности.

В пятницу, 1 февраля, на 341 км автомобильной дороги Киев - Одесса 1 февраля произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием восьми автомобилей из-за глубоких ям, которые образовались на проезжей части.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На аварийном участке в срочном порядке выставили знаки ограничения скорости, выставили усиленные наряды полицейских и отправили дорожных рабочих.

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На сайте "Укравтодора" говорится, что аварийная ямочность в районе села Новогригоровка Одесской области связана с погодой.

"Зимой аварийная ямочность интенсивно образуется в результате частых колебаний температуры воздуха, «плюс» меняется на «минус», а дождь переходит в мокрый снег. При таких резких погодных изменениях снижается жесткость дорожного покрытия, возникает переувлажнение дорожного полотна и появляются ямы на дорогах", - сообщили дорожники.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что в 2019 году должен стартовать капитальный ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса.

Большинство участков дороги М-05 эксплуатируется со сверхнормативными сроками и уже давно требует капитального ремонта. В частности, на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви до Одессы необходимо 16 миллиардов гривен.

Автодорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является частью международного транспортного европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис. Это единственный в Украине коридор категории 1-Б по всей протяженности дороги.

Интенсивность движения на М-05 составляет от 10 до 48,5 тысяч автомобилей в сутки в Киевской области, в Черкасской области - от 10 до 16 тысяч автомобилей в сутки, в Одесской области - от 10 до 40 тысяч автомобилей в сутки.


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