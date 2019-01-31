В Ивано-Франковске ввели бесконтактную оплату за проезд
Мобильные терминалы позволяют платить картой или любым NFC-устройством.
В коммунальном транспорте Ивано-Франковске появилась возможность оплаты за проезд бесконтактной платежной картой или любым NFC-устройством с функцией бесконтактных платежей, в том числе смартфоном с Apple Pay или G Pay.
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, который стал одним из партнеров проекта.
Мобильные терминалы установлены пока что только возле водителей в троллейбусах Graf & Stift. Позже планируется установить терминалы и стационарные валидаторы появятся в других транспортных средствах ивано-франковского КП "Электроавтотранс".
"Мы первыми в Украине ввели sms-билет, а сегодня мы одними из первых начинаем прием бесконтактной платежной карты. Таким образом мы продолжаем развивать концепцию «Ивано-Франковск smart city» и до 1 июня 2019 года хотим максимально перейти к внедрению «электронного билета»", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Платежи платежной картой в коммунальном транспорте также доступны в Житомире, Тернополе и Чернигове.
"Электроавтотранс" планирует в 2019 году перейти на электронные карты для проезда сроком на месяц, на сутки, на 60 минут (стоимость будет равна одной поездке). Одноразовые бумажные билеты останутся, но проезд по ним будет в полтора раза дороже тарифа.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
31.01.2019 13:39
31.01.2019 13:40