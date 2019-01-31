В Ивано-Франковске ввели бесконтактную оплату за проезд

Мобильные терминалы позволяют платить картой или любым NFC-устройством.

?В Ивано-Франковске ввели бесконтактную оплату за проезд
Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

В коммунальном транспорте Ивано-Франковске появилась возможность оплаты за проезд бесконтактной платежной картой или любым NFC-устройством с функцией бесконтактных платежей, в том числе смартфоном с Apple Pay или G Pay.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, который стал одним из партнеров проекта.

Мобильные терминалы установлены пока что только возле водителей в троллейбусах Graf & Stift. Позже планируется установить терминалы и стационарные валидаторы появятся в других транспортных средствах ивано-франковского КП "Электроавтотранс".

"Мы первыми в Украине ввели sms-билет, а сегодня мы одними из первых начинаем прием бесконтактной платежной карты. Таким образом мы продолжаем развивать концепцию «Ивано-Франковск smart city» и до 1 июня 2019 года хотим максимально перейти к внедрению «электронного билета»", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Платежи платежной картой в коммунальном транспорте также доступны в Житомире, Тернополе и Чернигове.

"Электроавтотранс" планирует в 2019 году перейти на электронные карты для проезда сроком на месяц, на сутки, на 60 минут (стоимость будет равна одной поездке). Одноразовые бумажные билеты останутся, но проезд по ним будет в полтора раза дороже тарифа.


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