Skoda выложила в сеть наброски кроссовера Kamiq.

Компания Skoda обнародовала еще два рисунка, предваряющих мировую премьеру в Женеве субкомпактного кроссовера. Это дизайнерские наброски, позволяющие оценить облик автомобиля. Еще не фирменные фотографии, конечно, но уже кое-что.

Skoda выложила в сеть наброски кроссовера Kamiq.

Сообщается, что кроссовер первым из «Шкод» обзаведется динамическими указателями поворота спереди и сзади. Это означает, что светодиоды создают эффект «бегущей строки». Считается, что так больше привлекается внимание водителей. Согласно новой концепции, фирменную эмблему на пятой двери заменили на крупную надпись «SKODA».

Ранее стало известно, что машину назвали Kamiq. Новость неожиданная. Дело в том, что «Камиком» уже называется модель для Китая, рассекреченная в апреле 2018 года. Дизайн у нее незатейливый, тогда как европейский вариант выглядит намного интереснее. Во многом – из-за двухсоставных фар. Сложно сказать, что заставило чехов выбрать одинаковый шильдик для таких разных машин. До сего момента предполагалось, что грядущую новинку назовут Kosmiq.

Новинка станет третьим и самым маленьким вседорожником марки, расположившись в иерархии ниже модели Karoq. У нее уже есть клоны – Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Все они базируются на платформе MQB-A0, которая не предполагает наличия полного привода. Полагаем, что в моторную гамму войдут двигатели мощностью от 95 до 150 л.с.

Мировая премьера «Шкоды Камик» состоится на моторшоу в Женеве через месяц с небольшим.

Skoda выложила в сеть наброски кроссовера Kamiq

Одноименная модель уже продается в Китае, но выглядит она не так интересно.


CarClub
Кирилл Малышев. Рисунки компании Skoda.


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