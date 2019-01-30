В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами

Пострадали три человека.

На автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" на выезде из города Сарны Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.

Около 15:00 30 января маршрутка, в салоне которой находилось 10 человек, перевернулась и вылетела в кювет.

Трое пассажиров были госпитализированы, еще трем оказали медицинскую помощь на месте, информирует пресс-служба областной полиции.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz не учел дорожную обстановку и состояние покрытия и не выбрал безопасную скорость движения. На дороге автобус начало заносить, после чего он и перевернулся в кювет.

В полиции добавили, что водитель по внешним признакам был трезв, однако у него будут отобраны образцы крови на предмет опьянения.

Накануне в тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции.


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