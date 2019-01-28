Новый Defender предложат в двух вариантах колесной базы.

Некоторые типы кузова становятся в современном мире жертвами низкого спроса и исчезают. Это, например, уже произошло с трехдверками – как легковыми хэтчбеками, так и с внедорожниками. Одну из единичных премьер за последние годы готовят британцы.

Как свидетельствуют выложенные порталом carscoops.com шпионские снимки, в семействе нового Land Rover Defender появится короткобазная модификация. Ранее пятидверка уже мелькала в сети в аналогичном камуфляже. Прошло несколько месяцев, но маскировки на машине меньше не стало. Оно и понятно: Defender покажут в лучшем случае в самом конце года.

В семействе ожидается также длиннобазный универсал и пикап. Двигатели – бензиновые и дизельные. Скорее всего, это будут только «четверки», хотя не исключается появление агрегата V6. Defender также обзаведется современными опциями. Например, системой помощи при преодолении бродов с гидролокаторами.

Старт продаж машины намечен только на 2020 год, так что поклонникам следует запастись терпением.