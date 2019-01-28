Boeing запустил в воздух такси с манекеном внутри

Летающее такси разработано всего за один год компанией Aurora Flight Sciences, которую Boeing купил в 2017 году. В отличие от других подобных аппаратов, напоминающих увеличенные в размерах дроны, летающее такси от Boeing больше похоже на самолет, так как имеет толкающий винт и крылья. Это означает, что PAV сможет развивать высокую скорость.

Длина PAV составляет 9,14 метра, ширина 8,5 метра, заявленная дальность полета — 80 километров. В первом испытании толкающий винт не использовался, и аппарат совершил только вертикальный взлет и посадку при помощи восьми электромоторов. Полет осуществлялся в беспилотном режиме, если не считать усаженный на место пилота манекен. Ожидается, что в серийное производство PAV сможет пойти в следующем году.

Стоит отметить, что Boeing всерьез заинтересовался небольшими электрическими летательными аппаратами и помимо такси PAV разрабатывает беспилотный грузовой электрический самолет CAV (Cargo Air Vehicle), который сможет доставлять грузы массой до 227 кг на дальность до 32 километров.



