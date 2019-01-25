2019-01-25
Ford заставили буксировать 20 домов на колёсах
С поставленной задачей Ford Ranger справился: орандевый пикап с двухлитровым дизельным турбомотором мощностью 210 лошадиных сил сумел отбуксировать 20 домов на колёсах массой по одной тонне по трассе неподалёку от города Милбрук в британском графстве Бедфордшир. Длина автопоезда составила 100 метров!
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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