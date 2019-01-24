Киев рассматривает возможность снижения скорости возле детсадов и школ до 30 км/час

Контролировать соблюдение правил будут при помощи камер.

Киев рассматривает возможность снижения скорости возле детсадов и школ до 30 км/час
Фото: Ice_Ti

Киевские власти рассматривают возможность снижения скорости движения автомобилей возле детсадов и школ с разрешенных 50 км/час до 30 км/час, рассказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Такой пункт могут включить в программу по усилению безопасности на дорогах возле учебных заведений, которая разрабатывается в мэрии.

"У нас есть два ключевых момента, которые мы должны проработать и учесть при разработке этой программы. Первое - работа с участками повышенной опасности. Необходимо создать официальный список улиц, перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины и предложить ряд контрмер. От обустройства «лежачих полицейских» до изменения транспортной развязки. Второе, но сверхважное - безопасность у детских садов и школ. Мы должны разработать паспорта безопасности движения вблизи учебных заведений. В паспорт может войти пункт по снижению скорости транспорта у садов и школ до 30 км/ч", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.

Контролировать соблюдение скорости планируется при помощи камер наблюдения.

"Самым действенным будет установка электронных табло, которые будут показывать скорость, с которой движется автомобиль, несколькими цветами. Это будет видеть и водитель, и другие люди на улице, и это будет вызывать ответную реакцию и привлекать внимание", - сказал заместитель главы КГГА.

ДТП - самая распространенная причина смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и вторая - среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Правила дорожного движения предусматривают возможность повышения скоростного режима на участках дорог, где созданы безопасные условия. Для этого необходимо согласование уполномоченного подразделения Национальной полиции. В Киеве воспользовались этим, чтобы повысить скорость до 80 км/час на 17 магистралях.


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