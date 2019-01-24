В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты

Они начнут работать в тестовом режиме на станции "Льва Толстого"

В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты
Фото: facebook.com/kyivmetro

На станции киевского метро "Площадь Льва Толстого" начали устанавливать новые турникеты отечественного производства, которые начнут работу в тестовом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим "fast line")", - говорится в сообщении.

После завершения тестирования и в случае положительных результатов работы данная модель турникетов может появиться и на других станциях столичного метрополитена.

Напомним, в декабре в киевском метро возобновили работу банкоматы.


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