В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты
Они начнут работать в тестовом режиме на станции "Льва Толстого"
На станции киевского метро "Площадь Льва Толстого" начали устанавливать новые турникеты отечественного производства, которые начнут работу в тестовом режиме.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.
"Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим "fast line")", - говорится в сообщении.
После завершения тестирования и в случае положительных результатов работы данная модель турникетов может появиться и на других станциях столичного метрополитена.
Напомним, в декабре в киевском метро возобновили работу банкоматы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
24.01.2019 11:16
24.01.2019 11:23