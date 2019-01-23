"Укравтодор" из-за снегопада ограничил движение в 4 областях (обновлено)

Въезд грузовиков ограничат и в Киеве с 17:00.

В связи со сложными погодными условиями сегодня вечером городские власти Киева планируют ограничить въезд грузового транспорта с 17 до 21 часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. О введении такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев ", - сказано в сообщении.

На маршрутах общественного транспорта из-за снега и гололеда введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения.

Снегопад перекрыл выезд из Одессы в сторону Киева

На территории страны сегодня утром введены ограничения для движения автомобильного транспорта только на двух участках дорог в Винницкой области. Тяжеловесные транспортные средства не пропускают на следующих автодорогах:

М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка", км 434 + 000 - км 487 + 000 (от города Немиров в город Гайсин)

М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский", км 346 - км 419 (от города Жмеринка в город Могилев-Подольский).

Временно запрещено движение (въезд) тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в г. Кропивницкий по автодорогам Н-14, Н-23 и М-12.

Обновление. По состоянию на 12:00 "Укравтодор" ограничил движение в четырех областях.

В Кировоградской области ограничено движение тяжеловесного транспорта по участкам автодорог:

М-12 ("Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка"), на участке от Кропивницкого до границы с Черкасской областью (км 578 + 928 - км 703 + 226),

М-13 ("Кропивницкий - Платоново") на участке от Кропивницкого до границы с Николаевской областью (км 0 +000 - км 76 + 432),

Н-23 ("Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье") на участке от Кропивницкого до границы с Днепропетровской областью (км 0 +000 - км 81 + 735),

Н-14 ("Александровка - Кропивницкий - Николаев") на участке от Кропивницкого до границы с Николаевской областью (км 70 + 360 - км 153 + 196).

С 11:00 введены ограничения для пассажирского и большегрузного транспорта на трассе М-05 " Киев - Одесса", на участке от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью (км 237 + 108 - км 274 + 360).

В Николаевской области действует ограничение на движение грузовиков по автодорогам:

М-13 ("Кропивницкий - Платоново") на участке от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью (км 76 + 432 - км 157 + 067),

Н-14 ("Александровка - Кропивницкий - Николаев") на участке от границы с Кировоградской областью до Николаева (км 153 + 196 - км 235 + 650),

Р-75 (КПП "Тимково" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка") на участке от населенных пунктов Кривое Озеро, Первомайск, Доманевка до поселка Александровка Вознесенского района (км 83 + 275 - км 198 + 051).

В Одесской области ограничено движение по автодороге М-05 Киев - Одесса (участок км 273 + 210 - км 450 + 500), в Черкасской области - по дорогам М-05 Киев - Одесса (участок км 143 + 009 - км 237 + 089) и М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" (участок км 518 + 697 - км 584 + 222).

С 14:00 въезд для грузовиков будет ограничен в Киевской области.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в Украине продолжатся метели с порывистым ветром.