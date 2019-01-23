Проезд в автобусах во Львове подорожает до 7 грн
С начала февраля в городских автобусах Львова стоимость проезда поднимется до 7 грн., цены на проезд в электротранспорте пока останутся без изменений. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, пишет Zaxid.net.
Львовский горсовет рассмотрит решение о повышении стоимости проезда на заседании в пятницу, 25 января, оно вступит в силу после публикации в прессе - ориентировочно, 1-2 февраля.
"Экономически обоснованный тариф сегодня составляет 8,21 грн. Согласно законодательству, органы местного самоуправления устанавливают тарифы на автобусные перевозки, и тариф должен быть экономически обоснован. Если тариф устанавливается меньше, то разница должна перевозчикам компенсироваться. У нас на компенсацию предусмотрены средства в бюджете. Мы понимаем, что цены довольно часто являются неподъемными, составляющие тарифа подорожали и запчасти и топливо и так далее", - сообщил Бабак.
Чиновник отметил, что горсовет будет компенсировать разницу в стоимости из городского бюджета: на это, а также на бесплатную перевозку пенсионеров и инвалидов в бюджете города заложено 240 млн гривен. Правда, речь идет не только об автобусах, но и о других видах общественного транспорта.
Бабак добавил, что сейчас городской совет не планирует в ближайшие месяцы повышать стоимость проезда в электротранспорте.
Напомним, за последние несколько месяцев стоимость проезда в общественном транспорте выросла в нескольких областных центрах: в Тернополе и Чернигове - до 6 грн, в Черкассах до 5 грн, в Харькове готовится повышение стоимости проезда на всех видах транспорта ориентировочно до 8 грн. В Киеве 8 грн за проезд во всех видах транспорта установлен с июля 2018 года.
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23.01.2019 10:23