Проезд в автобусах во Львове подорожает до 7 грн

С начала февраля в городских автобусах Львова стоимость проезда поднимется до 7 грн., цены на проезд в электротранспорте пока останутся без изменений. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, пишет Zaxid.net.

Львовский горсовет рассмотрит решение о повышении стоимости проезда на заседании в пятницу, 25 января, оно вступит в силу после публикации в прессе - ориентировочно, 1-2 февраля.

Фото: www.president.gov.ua

"Экономически обоснованный тариф сегодня составляет 8,21 грн. Согласно законодательству, органы местного самоуправления устанавливают тарифы на автобусные перевозки, и тариф должен быть экономически обоснован. Если тариф устанавливается меньше, то разница должна перевозчикам компенсироваться. У нас на компенсацию предусмотрены средства в бюджете. Мы понимаем, что цены довольно часто являются неподъемными, составляющие тарифа подорожали и запчасти и топливо и так далее", - сообщил Бабак.

Чиновник отметил, что горсовет будет компенсировать разницу в стоимости из городского бюджета: на это, а также на бесплатную перевозку пенсионеров и инвалидов в бюджете города заложено 240 млн гривен. Правда, речь идет не только об автобусах, но и о других видах общественного транспорта.

Бабак добавил, что сейчас городской совет не планирует в ближайшие месяцы повышать стоимость проезда в электротранспорте.