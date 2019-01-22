В Киеве заметили пожилого "зацепера"

"Зацепинг" пришел в Украину в 2010 году и с каждым годом становился все более популярным среди подростков.

В Киеве заметили пожилого мужчину, который ехал, прицепившись к задней стенке троллейбуса, следовавшего по "30" маршруту. Видео опубликовал " Киев Оперативный".

Пожилой зацепер был в очках, с палочкой, в руках держал сумку. На замечание проезжающего мимо водителя ответил, что спешит.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

"Зацепинг" пришел в Украину из РоSSии в 2010 году и с каждым годом становился все более популярным среди украинских подростков. Суть опасного развлечения сводится к катанию на подножках, крышах либо поручнях электропоездов.

В странах, где зацепинг прижился, законом предусмотрена ответственность. В Украине за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 119 до 255 гривен, в Беларуси - от 60 до 300 тысяч белорусских рублей, в Великобритании - от 50 до 1000 фунтов стерлингов, в Германии - до 50 тысяч евро, в США штраф устанавливается местным законодательством штатов, от 50 до 100 долларов, равно как и арест - от 10 до 30 суток.

Самое жесткое наказание за проезд снаружи поездов применяется в Канаде - штраф от 130 до 10 тысяч долларов США либо до года тюремного заключения (проезд на грузовых поездах). Там проезд на грузовых поездах расценивается как криминальное проникновение на собственность железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области подросток-"зацепер" лишился ноги при падении с вагона грузового поезда. Школьник получил травму, пытаясь запрыгнуть на поезд во время движения.