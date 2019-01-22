На "Гидропарке" с рельсов метро подняли мужчину

Невредимого пассажира передали правоохранительным органам.

На "Гидропарке" с рельсов метро подняли мужчину
Фото: tov-tob.livejournal.com

В киевском метро на станции "Гидропарк" человек упал на рельсы. Об этом рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон, пишет УНН.

"Сегодня, 22 января, около 17:00 на станции метро "Гидропарк" был обнаружен мужчина путях, сейчас пассажир передан сотрудникам правоохранительных органов для выяснения причины его нахождения на пути", - сказала Макогон.

Мужчина не получил никаких травм, метро продолжает работу в обычном режиме. Задержка в движении поездов "красной" линии" была незначительной.

Напомним, 18 января Киевский метрополитен закрывал для пассажиров станции "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец" из-за поломки поезда.


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