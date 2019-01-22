В Киеве глыба льда проломила крышу автомобиля

Машина была припаркована во дворе на Богдана Хмельницкого.

В Киеве глыба льда проломила крышу автомобиля
Фото: Макс Левин

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 10, глыба льда со снегом упала с крыши здания на легковой автомобиль. Видео происшествия с камеры видеонаблюдения опубликовал паблик "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в пятницу, 18 января, однако видео появилось только сегодня. Автор сообщения написала, что авто принадлежит ее матери, и вженщина "чудом осталась жива": лед пробил панорамную крышу автомобиля, лед и стекло разлетелись по салону.

Упавший лед - только часть глыбы, оставшейся на крыше, поэтому возможны и новые обрушения.

Напомним, в феврале прошлого года из-за удара сосульки в больницу попала пенсионерка. Прошлой зимой в период оттепели от падения льда с крыш за одни выходные пострадали пять человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Керченском проливе загорелись два судна под флагом ТанзанииВ Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностейСевший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человекаВ Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека
В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до мартаВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до марта
Подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в КиевеПодростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве
В Киеве патрульные во время преследования нарушителя врезались в грузовик "Киевавтодора"В Киеве патрульные во время преследования нарушителя врезались в грузовик "Киевавтодора"
Гражданину Азербайджана предъявили подозрение за смертельное ДТП в КиевеГражданину Азербайджана предъявили подозрение за смертельное ДТП в Киеве
Пьяный водитель на "Мерседесе" протаранил три припаркованных автомобиля в центре ОдессыПьяный водитель на "Мерседесе" протаранил три припаркованных автомобиля в центре Одессы
Аэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылетаАэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылета
В Киеве водитель иномарки выжил, проехав по отбойнику и перевернув машину на крышуВ Киеве водитель иномарки выжил, проехав по отбойнику и перевернув машину на крышу
Полицейский в Киеве получил травму в драке с угонщиками автомобиляПолицейский в Киеве получил травму в драке с угонщиками автомобиля
Последние новости
Подгружаем последние новости