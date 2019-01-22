В Киеве глыба льда проломила крышу автомобиля
Машина была припаркована во дворе на Богдана Хмельницкого.
В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 10, глыба льда со снегом упала с крыши здания на легковой автомобиль. Видео происшествия с камеры видеонаблюдения опубликовал паблик "Киев Оперативный".
Инцидент произошел в пятницу, 18 января, однако видео появилось только сегодня. Автор сообщения написала, что авто принадлежит ее матери, и вженщина "чудом осталась жива": лед пробил панорамную крышу автомобиля, лед и стекло разлетелись по салону.
Упавший лед - только часть глыбы, оставшейся на крыше, поэтому возможны и новые обрушения.
Напомним, в феврале прошлого года из-за удара сосульки в больницу попала пенсионерка. Прошлой зимой в период оттепели от падения льда с крыш за одни выходные пострадали пять человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
22.01.2019 18:06
22.01.2019 18:08