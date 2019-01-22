В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека

Погибли оба водителя и пассажир "Таврии".

?В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека
ДТП
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева в результате столкновения автомобилей "Таврия" и "Фольксваген" погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Авария произошла утром на улице Столичное шоссе.

"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир «Таврии»", говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают механизм ДТП.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее на Одесской трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика.


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