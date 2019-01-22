В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека
Погибли оба водителя и пассажир "Таврии".
В Голосеевском районе Киева в результате столкновения автомобилей "Таврия" и "Фольксваген" погибли три человека.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Авария произошла утром на улице Столичное шоссе.
"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир «Таврии»", говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают механизм ДТП.
Напомним, ранее на Одесской трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика.
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