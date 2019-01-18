Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей

В ходе осмотра судна обнаружили 13 дефектов, шесть из которых признаны серьезными.

Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
РоSSийский сухогруз "Кузьма Минин"
Фото: Neil Rankin

Сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин", который 18 декабря сел на мель в бухте Фалмут в Великобритании, задержан местным агентством по вопросам судоходства и береговой охраны из-за большого количества дефектов.

Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно перечню МСА, в ходе осмотра судна британские специалисты обнаружили 13 дефектов, шесть из которых признаны серьезными. В частности, на судне вышел из строя бортовой компас, повреждены спасательные шлюпки, а срок годности другого спасательного оборудования истек. Обнаружены также повреждения топливных баков, нехватка горючего и провизии для экипажа (18 человек).

Судну не разрешено покидать Британию до тех пор, пока дефекты не будет устранены.

В то же время координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов выдвинул другую версию задержания.

"В настоящее время, насколько мне известно, судно находится в Англии, оно арестовано кредиторами за имеющиеся долги судовладельца", - заявил он роSSийским СМИ.

Экипаж "Кузьмы Минина" остается на борту. Как сообщает британская газета Packet, помочь роSSийским морякам вызвалось объединение моряков порта Фалмут. 7 января активисты отправили им подарки к православному Рождеству.

"Мы также отправили экипажу четыре новых удочки с наживкой и поплавками, чтобы им было, чем развлечься. Мы организовали доставку на судно свежих овощей, фруктов и молочных продуктов, поскольку их запасы подходят к концу", - рассказал глава объединения Пенни Филипс.

Капитан "Кузьмы Минина" в ответ прислал записку с благодарностью.

"Кузьма Минин" - многотоннный сухогруз, зарегистрированный в РоSSии и принадлежащий Мурманскому морскому пароходству. Он был построен в 1980 году.

Напомним, ранее в Дании задержали роSSийский сухогруз "Иван Бобров", следовавший из Ипсвича в Ригу, поскольку его экипаж был пьян.


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