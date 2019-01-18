Автосалон в Детройте 2019: Ford Mustang Shelby GT500.

Текущее, шестое по счету поколение «Мустанга» выпускается с лета 2014 года. Самую экстремальную версию на его базе создавали почти пять лет и выкатили на суд публики только сейчас. Долгое ожидание того стоило.

Посетителям выставки в Детройте показали самый мощный серийный Ford в истории. Официально об отдаче алюминиевого мотора 5.2 V8 говорят в общих чертах: более 710 л.с. Неофициальные источники приводят данные о 730 «лошадях» и 881 Нм крутящего момента. У предыдущего поколения Shelby GT500, напомним, была 671 сила и 856 Нм, снятых с мотора 5.8.

Зато динамикой компания похвалилась. На разгон до 60 миль в час (96 км/ч) машине требуется три с небольшим секунды, а четверть мили покоряется ей за менее чем за 11 секунд.

Интересен выбор коробки передач. Заряженному «Мустангу» прочили и 6-ступенчатую механику, и имеющийся в арсенале «Форда» 10-скоростной автомат. А оказалось, что машину вооружили преселективным роботом на семь передач. В нем предусмотрено несколько режимов работы: «Обычный», «Плохая погода», «Спортивный», «Дрэг» и «Трек», а также лонч-контроль для эффектного и эффективного старта с места.

На Shelby GT500 устанавливаются шины с оригинальным рисунком протектора и составом смеси и самые крупные для американских спорткупе передние тормоза: 420-миллиметровые диски и шестипоршневые суппорты Brembo. За охлаждение двигателя и других узлов отвечают шесть радиаторов. На крышке багажника может красоваться небольшой спойлер или внушительных размеров антикрыло.

В базовую комплектацию спорткара включен агрессивный обвес кузова, изобилующий вентиляционными прорезями. В салоне могут стоять как обычные кресла, так и «ковши» Recaro. Комбинация приборов – цифровая, на основе дисплея диагональю 12,3 дюйма.

Полную информацию об автомобиле Ford раскроет ближе к осеннему старту продаж.

Перед вами самый мощный серийный Ford в истории.