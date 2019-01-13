CES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущего

CES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущего

Компания Hyundai Motor представила на выставке CES 2019 инновационную концепцию беспроводной подзарядки электрических автомобилей с системой автопилотирования.

По мере роста популярности электрокаров в крупных городах будет всё острее вставать проблема нехватки зарядных станций. Hyundai предлагает оригинальный выход из ситуации — автоматическое перемещение заряженных машин на находящиеся поблизости парковочные места.

CES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущего

Схема работы системы выглядит следующим образом. Владелец, покинув салон автомобиля, при помощи смартфона отдаёт команду на восполнение запаса энергии, после чего машина самостоятельно добирается до свободной станции беспроводной зарядки. После завершения процесса зарядки автомобиль перемещается на свободное парковочное место, что позволяет использовать станцию для других транспортных средств. Когда автомобиль становится нужен водителю вновь, он автоматически возвращается к месту, где человек ожидает его.

CES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущего

Концепция предполагает постоянный обмен информацией между транспортными средствами, инфраструктурой и автовладельцами. Так, парковочные площадки сообщают о наличии и расположении свободных мест и зарядных станций, а системы зарядки в режиме реального времени обновляет информацию о статусе зарядки электромобилей.

Hyundai рассчитывает, что данная технология будет готова к коммерческой эксплуатации по мере достижения четвёртого уровня автопилотирования — ориентировочно в середине следующего десятилетия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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