Porsche 911: теперь и кабриолет.

Porsche 911 в кузове с индексом 992 дебютировал в конце ноября прошлого года на моторшоу в Лос-Анджелесе. Кабриолет, информация о котором уже не является тайной, по всей видимости, покажут в начале следующей недели на следующем американском автосалоне – в Детройте.

Модификации у открытой версии пока те же, что и у купе: Carrera S и Carrera 4S. Двигатель у них один, 450-сильная оппозитная «шестерка» с турбонаддувом. Отличаются машины типом привода. Обычную «эску» везут задние колеса, автомобиль с четверкой в индексе полноприводный.

Кабриолет Porsche 911 Carrera S разгоняется с места до 100 км/ч за 3,9 секунды. Его собрат со всеми ведущими колесами – за 3,8 секунды. Опциональный пакет Sport Chrono позволяет сократить время на две десятые, до 3,7 и 3,6 секунды соответственно. Купе чуть шустрее, на 0,1-0,2 секунды в зависимости от версии. Максимальная скорость открытой «Карреры» составляет 306 км/ч в задне- и 304 км/ч в полноприводном исполнении.

Мягкий тент базируется на каркасе из магниевых дуг, который предотвращает вздутие на высоких скоростях. Электропривод складывает или поднимает крышу всего за 12 секунды.

В числе любопытных опций автомобиля отметим дождевой режим управляющей электроники, момент для активации которого суперкар определяет самостоятельно – по биению капель дождя в колесных арках. Кроме того, у 911-го есть планировщик путешествий и калькулятор вредных выбросов в атмосферу.

Спустя полтора месяца после представления купе в новом кузове немцы рассекретили и открытую версию суперкара.