Porsche 911: теперь и кабриолет.

Porsche 911 в кузове с индексом 992 дебютировал в конце ноября прошлого года на моторшоу в Лос-Анджелесе. Кабриолет, информация о котором уже не является тайной, по всей видимости, покажут в начале следующей недели на следующем американском автосалоне – в Детройте.

Porsche 911: теперь и кабриолет.

Модификации у открытой версии пока те же, что и у купе: Carrera S и Carrera 4S. Двигатель у них один, 450-сильная оппозитная «шестерка» с турбонаддувом. Отличаются машины типом привода. Обычную «эску» везут задние колеса, автомобиль с четверкой в индексе полноприводный.

Porsche 911: теперь и кабриолет.

Кабриолет Porsche 911 Carrera S разгоняется с места до 100 км/ч за 3,9 секунды. Его собрат со всеми ведущими колесами – за 3,8 секунды. Опциональный пакет Sport Chrono позволяет сократить время на две десятые, до 3,7 и 3,6 секунды соответственно. Купе чуть шустрее, на 0,1-0,2 секунды в зависимости от версии. Максимальная скорость открытой «Карреры» составляет 306 км/ч в задне- и 304 км/ч в полноприводном исполнении.

Porsche 911: теперь и кабриолет.

Мягкий тент базируется на каркасе из магниевых дуг, который предотвращает вздутие на высоких скоростях. Электропривод складывает или поднимает крышу всего за 12 секунды.

Porsche 911: теперь и кабриолет.

В числе любопытных опций автомобиля отметим дождевой режим управляющей электроники, момент для активации которого суперкар определяет самостоятельно – по биению капель дождя в колесных арках. Кроме того, у 911-го есть планировщик путешествий и калькулятор вредных выбросов в атмосферу.

Porsche 911: теперь и кабриолет.
Porsche 911: теперь и кабриолет

Спустя полтора месяца после представления купе в новом кузове немцы рассекретили и открытую версию суперкара.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Porsche.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Затонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТЗатонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТ
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
Проезд в метро Харькова подорожает вдвоеПроезд в метро Харькова подорожает вдвое
Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по АфрикеСамолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Блок рекламы


Похожие новости
Электромобиль Porsche Taycan оказался популярным у владельцев TeslaЭлектромобиль Porsche Taycan оказался популярным у владельцев Tesla
Porsche предложит электромобиль Taycan в Turbo-версииPorsche предложит электромобиль Taycan в Turbo-версии
Porsche показала восьмое поколение 911Porsche показала восьмое поколение 911
Фото нового Porsche 911 оказались в сети раньше времениФото нового Porsche 911 оказались в сети раньше времени
Porsche установила новый рекорд НюрбургрингаPorsche установила новый рекорд Нюрбургринга
Porsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в СШАPorsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в США
Автосалон в Париже 2018: Porsche 911 Speedster.Автосалон в Париже 2018: Porsche 911 Speedster.
Porsche отказывается от дизельных двигателейPorsche отказывается от дизельных двигателей
Porsche отказалась от производства дизельных машинPorsche отказалась от производства дизельных машин
Porsche 911 GTS и Audi RS4 сравнили в дрэг-гонкеPorsche 911 GTS и Audi RS4 сравнили в дрэг-гонке
Последние новости
Подгружаем последние новости