Теперь еще больше и дороже: BMW показала обновленный X1, фото

BMW показала обновленный X1, который значительно увеличился в размерах.

Об этом пишет CarsCoops, информирует Апостроф.

Авто после апгрейда имеет более угловатую внешность и экранированную кабину. Также производитель изменил форму решетки. В задней части линия крыши расширяется за счет выступающего спойлера, нависающего над узким задним стеклом.

Новый дизайн считается более удобным для пассажиров – компания заявляет о заметном увеличении пространства для пассажиров на передних и задних сиденьях.

X1 стал на 43 мм длиннее, на 22,9 мм шире, на 43 мм выше. Модель 2023 года имеет колесную базу 2692,4 мм, что на 22,9 мм больше, чем раньше, а ширина колеи увеличилась на 20,3 мм до 1582,42 спереди и сзади.


Маргарита Лепс, Апостроф

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